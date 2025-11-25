Die Stadtverwaltung Bad Salzuflen hat begonnen, ihren kommunalen Fuhrpark zu elektrifizieren und acht neue rein elektrische Dienstfahrzeuge in Betrieb genommen. Die Batterie-Elektroautos sollen dabei "defekte bzw. irreparable Fahrzeuge aus dem aktuellen Flottenbestand" ersetzen. Für den Baubetriebshof, Kommunalen Ordnungsdienst, Tiefbau und die allgemeine Verwaltung stehen jeweils drei Ford Explorer bzw. Opel Corsa Electric sowie zwei Kastenwagen ...

