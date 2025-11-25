Mainz (ots) -Gut vier Monate nach der Halbfinal-Niederlage gegen Spanien bei der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen erneut auf die Weltmeisterinnen und kann sich für das EM-Aus revanchieren - diesmal in den beiden Finalspielen der UEFA Women's Nations League. Das Final-Hinspiel ist am Freitag, 28. November 2025, ab 20.15 Uhr live im ZDF zu sehen und zu streamen.Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu "sportstudio live" am Freitagabend. Als ZDF-Fußball-Expertin ist Kathrin Lehmann dabei. Das DFB-Team um Bundestrainer Christian Wück will beim Final-Hinspiel auf dem Betzenberg in Kaiserslautern mit einem Erfolgserlebnis gegen die Vize-Europameisterinnen beste Voraussetzungen für das Final-Rückspiel vier Tage später in Madrid schaffen. Kommentatorin des Final-Hinspiels ist Claudia Neumann. Interviews im Stadionrund führt Gari Paubandt.Infos zur UEFA Nations League der FrauenIn der zweiten Auflage der UEFA Nations League der Frauen hat sich das DFB-Team für das Finale qualifiziert und trifft in Hin- und Rückspiel auf Titelverteidiger Spanien. Die vier Gruppensieger der Liga A waren zuvor in einem Final-Four-K.-o.-Format aufeinandergetroffen, wobei auch diese Duelle mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurden. In den Halbfinals am 24. und 28. Oktober 2025 traf Deutschland auf Frankreich. Mit einem 1:0-Sieg im Hinspiel und einem 2:2 im Rückspiel wurde die Finalteilnahme erspielt. Spanien setzte sich gegen Schweden durch. Das Finale und das Duell um den dritten Platz werden am 28. November und 2. Dezember 2025 ausgetragen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Sport im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6165961