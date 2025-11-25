© Foto: adobe.stock.com

Ist das der Aufgalopp für ein furioses Jahresfinale im Goldsektor? Der Goldpreis stemmt sich erfolgreich gegen den drohenden Abverkauf und scheint sich zum Sprung bereit zu machen. Eine Goldaktie knallt bereits rauf.Goldpreis wieder oberhalb von 4.100 US-Dollar Gold ist nicht kleinzukriegen. Gegen alle Widerstände kämpft sich das Edelmetall zur Stunde wieder über die 4.100 US-Dollar zurück und kann so einen Rutsch unter die 4.000 US-Dollar abwenden. Noch immer bewegt sich Gold innerhalb der Grenzen des bullischen Szenarios. Das übergeordnete Ziel heißt somit unverändert 5.000 US-Dollar. Die ultimative Bewährungsprobe steht dem Goldpreis jedoch noch ins Haus - die Fed-Leitzinsentscheidung am …