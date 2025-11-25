© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Der KI-Schub im Cloud-Geschäft hat Alibabas Umsatz über die Prognosen getrieben. Gleichzeitig bricht der bereinigte Gewinn ein. Die Anleger sehen darüber hinweg: Die Aktie steigt vorbörslich.Alibaba hat im zweiten Quartal besser als erwartete Umsätze erzielt und profitiert dabei klar vom Boom der künstlichen Intelligenz in China. Der Konzern meldete für das bis Ende September laufende Quartal einen Umsatzanstieg um 5 Prozent auf 247,8 Milliarden Yuan (rund 34,8 Milliarden US-Dollar) und lag damit über den Markterwartungen. Besonders stark entwickelte sich die Cloud-Sparte, deren Erlöse um 34 Prozent auf 39,8 Milliarden Yuan zulegten und die Prognosen ebenfalls übertrafen. Laut CEO Eddie Wu …