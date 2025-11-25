Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 22. Dezember 2025, 14.15 UhrDie KüchenschlachtNelson Müller bittet die Profiköche Alexander Kumptner, Mario Kotaska, Milena Broger und Maurizio Oster zum Weihnachtsbuffet.Dienstag, 23. Dezember 2025, 14.15 UhrDie KüchenschlachtAlexander Kumptner bittet die Profiköche Nelson Müller, Richard Rauch, Alina Meissner-Bebrout und Ali Güngörmüs zum Weihnachtsmenü.Montag, 29. Dezember 2025, 14.15 UhrDie KüchenschlachtCornelia Poletto bittet die Profiköche Christoph Rüffer, Viktoria Fuchs, Sarah Henke und Titti Qvarnström zur Silvesterparty.Dienstag, 30. Dezember 2025, 14.15 UhrDie KüchenschlachtViktoria Fuchs bittet die Profiköche Johann Lafer, Karlheinz Hauser, Cornelia Poletto und Thomas Martin zum Silvestermenü.Freitag, 2. Januar 2026, 14.15 UhrDie KüchenschlachtJohann Lafer bittet die Profiköche Robin Pietsch, Meta Hiltebrand, Marco Müller und Tarik Rose zum Katerfrühstück.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6165977

