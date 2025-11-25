Datassential, die weltweit führende Plattform für Lebensmittel- und Getränkeinformationen, gab die Einführung von Global Launches bekannt, einer erweiterten Lösung zur Speisekartenverfolgung, die einen einheitlichen Überblick über neue Speisekartenpunkte und zeitlich begrenzte Angebote (LTOs) in den wichtigsten internationalen Märkten bietet.

Global Launches verfolgt nun Speisekarteninnovationen in Hunderten von Restaurantketten in Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Aufbauend auf der bereits in den USA und Kanada verfügbaren robusten Speisekartenverfolgung bietet diese Erweiterung Foodservice-Unternehmen einen umfassenden Überblick über neue Speisekartenartikel und LTOs auf der ganzen Welt und liefert damit einen unvergleichlichen Einblick in die Trends und Geschmacksrichtungen auf den weltweiten Märkten und deren Entwicklung entsprechend den lokalen Vorlieben.

"Innovation findet nicht nur in einem Markt statt sie ist global, konstant und wird immer schneller", sagte Jim Emling, CEO von Datassential. "Global Launches bietet unseren Kunden nun eine einzige, vertrauenswürdige Quelle, um zu sehen, was weltweit auf den Markt kommt, wie Konzepte lokalisiert werden und wo sich die nächsten großen Chancen ergeben."

Global Launches bietet Lebensmittel- und Getränkeherstellern, Händlern und Betreibern einen Überblick darüber, wie neue Produkte in verschiedenen Märkten positioniert werden, zeigt regionale Besonderheiten auf, verfolgt die monatliche Entwicklung, vergleicht Preise und Saisonalität, beleuchtet Innovationen auf Kettenebene und sammelt Inspirationen von Hunderten von Marken alles an einem Ort.

Global Launches hilft bei der Beantwortung von Fragen wie:

Wie unterscheiden sich Geschmacksrichtungen wie Trüffel, Yuzu oder scharfer Honig je nach Region?

Welche lateinamerikanischen Ketten sind diesen Monat führend bei der Speisekarteninnovation?

Wann bringt Starbucks Südkorea die meisten LTOs auf den Markt?

Welche Kategorien dominieren die LTOs von McDonald's in den einzelnen Ländern?

Welche saisonalen Produkte kehren dieses Jahr auf die britischen Speisekarten zurück?

Mehrsprachige Produktbeschreibungen werden sowohl in der Originalsprache als auch in Englisch angezeigt, während die sprachübergreifende Stichwortsuche Aufschluss darüber gibt, wie Zutaten und Geschmacksrichtungen in verschiedenen Märkten vorkommen so erhalten Sie schneller Zugang zu globalen Speisekarteninnovationen.

Anhand historischer Markteinführungsdaten können Nutzer saisonale Trends erkennen, Geschmacksrichtungen mit dem richtigen Zeitpunkt verknüpfen und Markteinführungen strategisch planen. Mit Tausenden von erfassten Speisekartenartikeln und Hunderten weiteren, die monatlich hinzukommen, ist die Beobachtung der neuesten Innovationen bei den weltweit führenden Ketten nun nahtlos möglich.

Global Launches bietet sowohl internationale Einblicke in Speisekarten für die Expansion als auch detaillierte Daten auf Länderebene für den lokalen Wettbewerb an einem intuitiven Ort.

Über Datassential

Datassential ist der vertrauenswürdige Partner der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Einblicke und Informationen und unterstützt Marken seit 2001 dabei, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Mit der Einführung von Datassential One hat das Unternehmen seine leistungsstärksten Tools von Speisekartentrends und Verbrauchereinblicken bis hin zu Verkaufsinformationen und Social Listening auf einer einzigen Plattform vereint.

Mehr als 90 der größten Namen im Foodservice-Bereich, darunter Starbucks, General Mills, Land O' Lakes, Pepsi, Burger King und Target, vertrauen auf Datassential, um immer einen Schritt voraus zu sein.

