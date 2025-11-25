Easyjet hat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 die Erwartungen mit einem überraschend hohen Betriebsgewinn übertroffen. Außerdem hat das Unternehmen die Pauschalreisen-Sparte gestärkt und seine Ziele angehoben.Easyjet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 einen überraschend hohen Betriebsgewinn erzielt. Der Gewinn konnte um 18 Prozent auf 703 Millionen Britische Pfund (rund 800 Millionen Euro) zulegen, wie die Airline mitteilte. Von der LSEG (Londen Stock Exchange Group) befragte Analysten hatten mit 669 Millionen Pfund gerechnet. Außerdem hob die Fluggesellschaft ihr mittelfristiges Ziel für ihr Pauschalreisengeschäft an, nachdem das bisherige Ziel vorzeitig erreicht wurde. Der …

