Der Assekuradeur OCC ist im November mit einer neuen Marke an den Start gegangen, die sich auf Tuning-Versicherungen für modifizierte Fahrzeuge spezialisiert. Mit Offlane will sich das Unternehmen künftig noch breiter im Segment spezialisierter Fahrzeugversicherungen aufstellen. Die OCC Assekuradeur GmbH bietet seit November mit der Marke Offlane Tuning-Versicherungen an. Die neue Marke ist speziell an Kunden gerichtet, die ihre Fahrzeuge mechanisch, elektronisch und ästhetisch über den serienmäßigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
