25.11.2025 / 13:40 CET/CEST

ZUG, Schweiz, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Durch die Übernahme wird bahnbrechende Chip-Level-Computing-Technologie in den EVOLVER von OSR Enterprises integriert, die branchenführende KI- und Computing-Plattform des Unternehmens. MAISENSE wurde 2016 in Israel von Dr. Moshik Cohen, einem preisgekrönten, weltweit anerkannten Deep-Tech-Wissenschaftler, gegründet und entwickelte SONIC, einen plasmonischen Compute-SoC, der die technologische Führungsposition von OSR stärkt und dessen Roadmap für die nächste Generation der KI-Rechenleistung beschleunigt. Diese Übernahme schafft eine grundlegend neue Rechenebene innerhalb von OSR: eine eng gekoppelte Fusion des KI-Gehirns von OSR auf Systemebene mit einer Rechenengine, die die Grenzen herkömmlicher Halbleiterarchitekturen sprengt. Der Stack komprimiert Hyperscale-Fähigkeiten in kompakte, energieeffiziente Formfaktoren, reduziert die Infrastrukturanforderungen drastisch und ermöglicht Unternehmen und souveränen Ökosystemen den direkten Zugang zu souveräner KI der nächsten Generation. Die Integration verändert das Rechenparadigma und liefert extreme Leistung, ohne sich auf traditionelle GPU-zentrierte Modelle zu verlassen. OSR bietet nun einen klaren Weg zu KI in bisher unerreichbaren Größenordnungen und ermöglicht Anwendungen in Edge-, Industrie-, Automobil- und souveränen Umgebungen mit unübertroffener Energieeffizienz. Orit Shifman, Gründer und CEO der OSR Group, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, die Hyperscale-Plasmonik-SoC-Technologie von MAISENSE in die Produktfamilie von OSR aufzunehmen. Durch die Kombination ihrer Rechenkapazitäten auf Chip-Ebene mit unserem KI-Gehirn auf System-Ebene legen wir den Grundstein für ein Rechenmodell, das die Grenze zwischen Edge und Hyperscale verwischt, neue Märkte erschließt und die Bereitstellung in Automobil-, Industrie- und souveränen KI-Umgebungen beschleunigt." Shifman fügte hinzu: "Die nächsten zehn Größenordnungen an KI-Leistung werden nicht durch den Verbrauch von mehr Megawatt - in Form von Wärme und Elektronen - erreicht, sondern durch Physik, die diese übertrifft. OSR ist Vorreiter in dieser neuen Ära der KI-Rechenleistung." Kontakt :

