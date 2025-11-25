Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot der Deutschen Börse: Aktien mit verschiedenen Strategien, indische Unternehmen mit ESG-Fokus, Optionsstrategien und Euro-Staatsanleihen, so die Deutsche Börse AG.Der Global Targeted Value UCITS ETF (ISIN: IE000S67ID55) und der Global Core Equity UCITS ETF (ISIN: IE000EGGFVG6) würden Zugang zu globalen Aktienstrategien bieten, die auf wissenschaftlich fundierten Ansätzen und gezielter Gewichtung beruhen würden. Beide Fonds würden ihre Erträge thesaurieren, wobei die laufenden Kosten bei 0,44 % bzw. 0,26 % liegen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
