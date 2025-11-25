Der chinesische Mineralölkonzern Sinopec und das südkoreanische Chemieunternehmen LG Chem wollen bei der Entwicklung von Kathoden- und Anodenmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien zusammenrücken. Zum Einsatz kommen sollen die Akkus in stationären Speichern und "langsamen" Fahrzeugen. Beide Seiten haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Schlüsselmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien für Anwendungen "in China und weltweit" unterzeichnet ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.