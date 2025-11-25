Der chinesische Mineralölkonzern Sinopec und das südkoreanische Chemieunternehmen LG Chem wollen bei der Entwicklung von Kathoden- und Anodenmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien zusammenrücken. Zum Einsatz kommen sollen die Akkus in stationären Speichern und "langsamen" Fahrzeugen. Beide Seiten haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Schlüsselmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien für Anwendungen "in China und weltweit" unterzeichnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
