© Foto: Dall-E

BTC- und ETH-ETFs durchbrechen ihre Verlustserien, während neue Altcoin-ETFs rund um Solana, XRP und Dogecoin verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen.Nach einer Woche massiver Kapitalabflüsse haben US-Spot-Bitcoin-ETFs am Freitag erstmals wieder Zuflüsse verzeichnet - ein kurzes Aufatmen für Investoren, die in den vergangenen Tagen ein Rekordminus erlebt hatten. Doch die Erholung währte nur kurz: Laut Daten von Coinmarketcap verzeichnen BTC-ETFs am Montag erneut Nettoabflüsse in Höhe von 151 Millionen US-Dollar, obwohl der Bitcoin-Kurs um über 1,5 Prozent zulegte. Besonders betroffen ist der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der laut FactSet-Daten derzeit seinen schlechtesten …