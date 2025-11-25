Der Dax schleppt sich bislang durch den Dienstagshandel (25. November). Nach dem hoffnungsvollen Wochenauftakt gelingt es dem Dax zunächst nicht, die Schlagzahl hochzuhalten und die Erholung weiter voranzubringen. Das Handelsgeschehen ist unverändert von einer großen Nervosität geprägt.Zumindest scheint sich der Dax zunächst oberhalb von 23.000 Punkten festgesetzt zu haben. Doch noch immer fehlen die entscheidenden Impulse, um die Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de