Leipzig (ots) -Ab dem 1. März 2026 übernimmt Dr. Markus Spieker die Leitung des ARD-Studios in Neu-Delhi und löst damit Andreas Franz ab, der das vom MDR für die ARD verantwortete Studio seit 2023 führt.Im Berichterstattungsgebiet des ARD-Auslandsstudios Südasien leben rund 1,5 Milliarden Menschen - in Indien, Pakistan, Afghanistan, Bangladesch, Nepal, Bhutan, Sri Lanka sowie auf den Malediven. Geleitet wird das Studio ab dem 1. März nächsten Jahres von Markus Spieker.MDR-Chefredakteurin Christin Bohmann:"Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem fundierten Verständnis für komplexe Zusammenhänge wird Markus Spieker als Studioleiter in Neu-Delhi die Geschehnisse vor Ort für unsere Nutzerinnen und Nutzer einordnen und das ARD-Studio crossmedial weiterentwickeln. Seine Professionalität, analytische Präzision und der für Markus Spieker charakteristische neugierige Blick nach vorn sind dabei unverzichtbar. Einen großen Dank möchte ich Andreas Franz aussprechen, der mit seiner Professionalität und Hingabe als Studioleiter in den vergangenen zwei Jahren für publizistische Highlights sorgte."Markus Spieker: "Südasien ist das bevölkerungsreichste Berichtsgebiet der ARD und aus meiner Sicht das spannendste überhaupt: kulturell vielfältig, politisch brisant, wirtschaftlich aufstrebend, gleichzeitig herausgefordert durch den Klimawandel. Ich freue mich riesig darauf, von hier berichten zu dürfen - konsequent crossmedial und mit einem starken internationalen Team."Markus Spieker ist seit 1999 für den Mitteldeutschen Rundfunk tätig. Seine publizistische Qualität hat er bereits im ARD-Hauptstadtstudio und als Chefkorrespondent für MDR Aktuell und ARD Aktuell unter Beweis gestellt. Von 2015 bis 2018 war Dr. Spieker schon einmal Leiter des ARD-Auslandsstudios Südasien und hat in dieser Zeit u. a. über die NATO-Mission in Afghanistan berichtet. Seit 2019 hat er mehrfach im Studio Südasien Vertretungen übernommen (u.a. als Live-Reporter bei der Machtübernahme der Taliban 2021) und kennt Studio und Berichtsgebiet ausgezeichnet.