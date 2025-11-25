Viermal im Jahr wird es extrem interessant für strategische Anleger, denn dann müssen große US-Investoren wie Hedgefonds, Banken und Vermögensverwalter offenlegen, in welche Unternehmen sie zuletzt investiert haben. Diese sogenannten 13F-Filings bieten einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der Finanzelite. Die Zusammenfassung daraus mit den Finanzströmen zu den 50 heißesten Aktien der Wall-Street-Elite ist nur noch bis Mittwoch erhältlich.Genau hier setzt der Börsenbrief 13F-Berichte an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär