München (ots) -Die Gäste:Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)Monika Schnitzer (Wirtschaftswissenschaftlerin)Frederik Pleitgen (CNN)Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)Robin Alexander (Welt)Melanie Amann (Der Spiegel)Rentenstreit und WirtschaftspolitikDarüber diskutieren der SPD-Sozialpolitiker Karl Lauterbach und die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer.US-Friedensplan und Rolle EuropasIm Gespräch: der Journalist Frederik Pleitgen.Es kommentieren: der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, der stellvertretende Chefredakteur der "Welt", Robin Alexander, und die Autorin der Spiegel-Chefredaktion, Melanie Amann."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6166060

