Die Gäste:
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Monika Schnitzer (Wirtschaftswissenschaftlerin)
Frederik Pleitgen (CNN)
Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)
Robin Alexander (Welt)
Melanie Amann (Der Spiegel)
Rentenstreit und Wirtschaftspolitik
Darüber diskutieren der SPD-Sozialpolitiker Karl Lauterbach und die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer.
US-Friedensplan und Rolle Europas
Im Gespräch: der Journalist Frederik Pleitgen.
Es kommentieren: der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, der stellvertretende Chefredakteur der "Welt", Robin Alexander, und die Autorin der Spiegel-Chefredaktion, Melanie Amann.
