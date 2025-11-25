Köln (ots) -Ein Jubiläum, eine Lok und jede Menge Abenteuer.Zu seinem 50. Geburtstag hat der kleine blaue Elefant eine echte Lokomotive bekommen: den Elefanten-Express! Die mit Elefant, Maus und Ente gestaltete Schnellzuglokomotive fährt seit dem Elefanten-Geburtstag am 5. Januar 2025 durch Deutschland und spielt ab Dezember die Hauptrolle in der neuen, fünfteiligen Reihe "Moritz und die Lok".In diesem besonderen Format rund um den Elefanten-Express geht Technik-Fan Moritz (bekannt aus "Moritz und die Maschinen") auf Entdeckungstour. Gemeinsam mit Lokführerin Laura erkundet er, wie eine echte Lok funktioniert - vom Einsteigen bis zur Einfahrt in den Kölner Hauptbahnhof über die Hohenzollernbrücke. Dabei stellt Moritz all die Fragen, die kleine und große Bahn-Fans schon immer wissen wollten: Wie lenkt man eine Lok? Wie bremst man? Und wozu braucht man eigentlich eine Drehscheibe?Ab dem 24.12.2025 in der ARD Mediathek und den digitalen Angeboten der "Sendung mit dem Elefanten"Spektakuläre Filmaufnahmen und natürlich die wunderschöne, eigens gestaltete Elefanten-Lok machen diese Folgen zu einem echten Hingucker - nicht nur für Kinder, sondern auch für alle Eisenbahn-Fans.Zum Abschluss des großen Elefanten-Jubiläumsjahres bildet die Reihe "Moritz und die Lok" das Highlight im diesjährigen Adventskalender der "Sendung mit dem Elefanten". Neben weihnachtlichen Filmen, Liedern und jeder Menge Bastel-, Spiel- und Rätselspaß mit den Moderatorinnen und Moderatoren André, Tanja, Dara, Rohit und Knolle laufen am zweiten, dritten und vierten Advent sowie an Heiligabend die fünf neuen "Moritz und die Lok"-Folgen. Ab Weihnachten gibt es das komplette Elefanten-Express-Abenteuer dann auch in der ARD Mediathek - als besonderes Weihnachtsgeschenk für alle großen und kleinen Elefanten-Fans.Seit 2007 begeistert die "Sendung mit dem Elefanten" Vorschulkinder mit Lach- und Sachgeschichten, Liedern, Bastelideen und spannenden Experimenten - zu sehen in der ARD Mediathek, in der ElefantenApp oder auf YouTube.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6166084