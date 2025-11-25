Nordex Group fügt heute seiner beeindruckenden Auftragsserie einen weiteren Baustein hinzufügen. Diesmal von einem Spanischen Kunden , Enhol, für das insgesamt immer wichtiger werdende Repowering. Diesmal 34 MW - plus 20 Jahre Premiumwartungsvertrag. Damit setzt der Kunde eine für beide Seiten offensichtlich fruchtbare Beziehung fort - zufriedene Kunden sind unbezahlbar. Und Nordex scheint einiges zu tun, um bestehende Kunden an sich zu binden. Allein Wartungsverträge sind da ein guter "Kleber". Heute geht es um sechs Windenergieanlagen des Typs N163/5.X in Navarra, Spanien. Und das Repowering-Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...