Kopenhagen / Berlin (ots) -Das dänische Unternehmen Climaid ApS expandiert durch die Übernahme der deutschen Rysta GmbH in den milliardenschweren deutschen Markt für Raumklimalösungen. Rysta-Gründerin Julia Gebert leitet in Zukunft das Wachstum im deutschen Markt.Durch die Fusion kombinieren die Firmen Technologien und Marktzugang. Das Ergebnis ist ein vereinheitlichtes Produktportfolio, das den gesamten Lebenszyklus von Wohn-, Büro- und öffentlichen Gebäuden abdeckt.Climaids Lösungen ermöglichen ein gesünderes und nachhaltigeres Innenklima, basierend auf Echtzeitdaten und Analysen der KI-Algorithmen. Dies führt zu Einsparungen bei Betrieb und Wartung. Das System senkt den Energieverbrauch, prognostiziert Schimmelrisiken und minimiert Schäden durch Feuchtigkeit und Leckagen. Präzise und benutzerfreundliche Berichte für Nutzer, Betreiber, Verwalter und Eigentümer helfen beim Energiemanagement und der Nachhaltigkeitsdokumentation."Durch Auswertungen der Bestandsdaten und technischem Wissen über das Gebäude können wir das Einsparpotenzial präzise berechnen und Schäden vorbeugen. Mit Rysta können wir diese Kompetenz fortan um den deutschen Markt erweitern. Rysta bringt Erfahrungen im Bereich Büros und öffentliche Gebäude ein, während Climaid tiefgreifende Einblicke in den Wohnungssektor hat.", erklärt Climaid CEO Kenneth Jakobsen.CTO Søren Andersen ergänzt: "Wir nutzen unsere Raumklimadaten auch für die Steuerung von Energiesystemen, beispielsweise Fernwärmeanlagen von Danfoss. Das bedeutet direkte Einsparungen bei Heizung und Wartung und eine schnelle Amortisationszeit.""Durch den Zusammenschluss können wir ein umfassenderes Produktportfolio anbieten, was in einer Zeit, in der Energieeffizienz, Komfort und Wirtschaftlichkeit untrennbar sind, entscheidend ist.", sagt Julia Gebert, ehem. CEO von Rysta und jetzt für Climaid in Deutschland verantwortlich.Über CLIMAID: Climaid bietet IoT-SaaS-Lösungen zur Überwachung und Steuerung des Innenraumklimas in Gebäuden für Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen und private Immobilieneigentümer. https://climaid.dk/de/Über Rysta: 2016 von Sven Eliasson, Julia Gebert und Moritz Gruber gegründet, bietet Rysta IoT-Raumklima-Gebäudemonitoring und -steuerung mit Fokus auf Energieverbrauch für öffentliche und private Kunden an.