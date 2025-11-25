Starke Ergebnisse und ein angehobener Ausblick bringen neuen Schwung in den AKTIONÄR-Tipp. Seit der Empfehlung steht ein Plus von über 60 Prozent. Dennoch beträgt das KGV lediglich 7. Hinzu kommt eine blitzsaubere Bilanz. Für zusätzlichen Schub könnte zudem die größte Übernahme in der Firmengeschichte sorgen. Die Aktie der Vienna Insurance Group (VIG) legt am Donnerstag um rund drei Prozent zu. Der Grund: starke Zahlen für das dritte Quartal und ein deutlich angehobener Ausblick für das Gesamtjahr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
