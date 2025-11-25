Die Internationale Energieagentur IEA hat ihren Jahresbericht zur globalen Energieversorgung veröffentlicht. Besonders unsere Stromlandschaft wird auch künftig von fünf Entwicklungen geprägt. Â Eines der wichtigsten Themen des Jahres 2025 war die Energieversorgung - wo und wie die Nachfrage steigt, wie teuer Strom letztlich ist und wie sich all dies mit dem Thema überschneidet, über das nach wie vor alle sprechen: Künstliche Intelligenz. Im November ...

