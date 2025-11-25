KI-gestützte Entwicklungsumgebungen wie Cursor oder Windsurf gibt es mittlerweile einige. Mit Antigravity hat jetzt auch Google ein Vibe-Coding-Tool vorgestellt. Wie sich das von der etablierten Konkurrenz unterscheidet - und warum ihr einen Wechsel genau überlegen solltet. Vibe-Coding war wohl der neue Begriff, der sich 2025 in Entwickler:innen-Kreisen am rasantesten verbreitet hat. Nachdem er Anfang Februar 2025 erstmals von OpenAI-Mitgründer Andrej ...

