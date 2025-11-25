Seit 2022 hat der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn an seiner eigenen Batteriefabrik gebaut. Jetzt wird bekannt, dass die Produktion dort schon im kleinen Maßstab läuft und bald skaliert werden soll. Auch das Angebot will Foxconn vergrößern. Den Spatenstich des Werks in Taiwans zweitgrößter Stadt Kaohsiung hatte das Unternehmen im Sommer 2022 noch groß zelebriert, danach ist es aber eher ruhig um die Foxconn-eigene Zellfertigung geworden. Das ...

