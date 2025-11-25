EQS-News: Wondershare Technology / Schlagwort(e): Produkteinführung

VANCOUVER, British Columbia (Kanada), 25. November 2025 /PRNewswire/ - Wondershare, ein weltweit führender Anbieter von Kreativ- und Produktivitätslösungen, bringt EdrawMind V13 auf den Markt, eine KI-gestützte Mindmapping-Software mit integrierter Notizfunktion. Als eines der ersten professionellen Tools, die Knoten mit integrierter Notizfunktion unterstützen, bietet die neue Version ein schnelleres, intelligenteres sowie präziseres System zur Wissensverwaltung und definiert die Produktivitätsgrenzen des Mindmappings neu. Die neueste Version führt eine Reihe leistungsstarker Neuerungen ein - von intelligenterer Wissensverwaltung und Kreativtools der nächsten Generation bis hin zu erweiterten KI-Funktionen -, die darauf ausgelegt sind, die Organisation von Ideen intuitiver und inspirierender zu machen als je zuvor. Smarteres Wissensmanagement EdrawMind V13 führt ein neues Notizsystem ein, das Nutzern ermöglicht, Notizen direkt in einer geteilten Ansicht mit zwei Fenstern einzufügen und zu bearbeiten. Die Mindmap auf der linken Seite bietet einen klaren strukturellen Überblick, während die Notizen auf der rechten Seite den detaillierten Kontext erfassen. Die Mindmap mit Notizen wird so zu einer visualisierten Wissensbasis, die jederzeit nachvollziehbar und abrufbar ist. Nutzer können Text, Bilder, Videos, Tabellen, Links sowie Codeblöcke einfügen und damit vielfältige Anforderungen an das Inhaltsmanagement abdecken. Mindmap der nächsten Generation Von "Knotenverbindung" hin zu "freier Erstellung" eröffnet EdrawMind V13 eine neue Ära kreativer Flexibilität. Die neue Version unterstützt Flussdiagramme (Form und reinen Text), das freie Zeichnen von Beziehungslinien (automatisches Routing) sowie das Skizzieren von Notizen und verbindet damit die kreative Freiheit eines Whiteboards nahtlos mit der strukturierten Klarheit einer Mindmap. Erweiterte KI-Funktionen Die neue Version führt den "AI Webpage Summarizer" ein, der die intelligente Zusammenfassung von Website-Inhalten mit einem Klick ermöglicht und komplexe Informationen innerhalb von Sekunden automatisch in strukturierte Wissensnetzwerke umwandelt. Der AI Summarizer generiert auf intelligente Weise Notizen für Schlüsselknoten und verwandelt Mindmaps in strukturierte Wissensdatenbanken. Die neue Version bietet zudem eine KI-Web-Suchfunktion, mit der Nutzer aktuelle Mindmaps und Präsentationen erstellen können - komplett mit Quellenangaben für die Nachvollziehbarkeit mit nur einem Klick. Verbesserte Nutzererfahrung Der neu gestaltete Arbeitsbereich bietet eine übersichtlichere, intuitivere Oberfläche. Ein neuer Eintrag in der linken Seitenleiste für KI-generierte Mind-Maps vereinfacht den Zugriff auf KI-Funktionen. Acht neue Themenstile unterstützen unterschiedliche kreative Szenarien sowie visuelle Vorlieben und machen das Erfassen von Wissen sowohl leistungsfähig als auch mühelos. "Mit EdrawMind V13 gestalten wir neu, wie Einzelpersonen sowie Teams denken, Wissen erfassen und organisieren", sagte Aiden, Leiter von Wondershare EdrawMind. "Durch die Kombination von KI-Technologie mit intuitivem Design ermöglichen wir Nutzern, Informationen schneller und intelligenter als je zuvor in Erkenntnisse umzuwandeln." Besuchen Sie die offizielle Website von EdrawMind oder folgen Sie EdrawMind auf YouTube , Facebook , Twitter , LinkedIn und Instagram , um weitere Informationen über EdrawMind zu erhalten. Informationen zu Wondershare: Wondershare ist ein weltweit anerkanntes Softwareunternehmen, das 2003 gegründet wurde und für seine innovativen Lösungen für Kreativität sowie Produktivität bekannt ist. Geleitet von der Mission "Creativity Simplified" bietet Wondershare eine Reihe von Tools an - darunter Filmora sowie SelfyzAI für die Videobearbeitung, PDFelement für die Dokumentenverwaltung sowie EdrawMax und EdrawMind für die Diagrammerstellung. Mit mehr als 2 Milliarden aktiven Nutzern aller Produkte und einer Präsenz in über 200 Ländern und Regionen unterstützt Wondershare die nächste Generation von Kreativen mit intuitiver Software sowie trendigen Kreativressourcen und erweitert so kontinuierlich die Möglichkeiten der Kreativität weltweit. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824732/Wondershare_launches_EdrawMind_V13_AI_powered_mind_mapping_software_built_in_notes.jpg

