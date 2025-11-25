© Foto: Lev Radin - Pacific Press

Kohl's hat innerhalb von vier Jahren bereits den vierten CEO ernannt und versucht damit, den anhaltenden Umsatzrückgang zu stoppen. Am Dienstag klettert die Aktie zweistellig. Das Unternehmen ernannte Michael Bender am Montag zum permanenten CEO, fast sieben Monate nachdem er die Position interimistisch übernommen hatte. Problem: Die jährlichen Umsätze bei Kohl's sind seit mehreren Jahren rückläufig, und das Unternehmen hat Schwierigkeiten Wege zu finden, die Gewinne zu steigern. Umso mehr waren die Quartalzahlen eine positive Überraschung für die Anleger. Kohl's prognostizierte am Dienstag einen geringeren Umsatzrückgang und einen höheren Gewinn für das Gesamtjahr. Der …