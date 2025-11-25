© Foto: ZUMApress.com | cb3 - picture allianceWaste Management gilt unter Investoren als stabiler, nicht zyklischer Standardwert. In diesem Jahr hat die Aktie allerdings enttäuscht. Warum die DZ-Bank jetzt wieder zum Kauf der Aktie rät.Der Abfallriese Waste Management bekommt Rückenwind: Die DZ Bank nimmt die Aktie neu in die Bewertung auf - und startet direkt mit Kaufen. Der Marktführer im nordamerikanischen Müllgeschäft profitiert laut Analyse von einer klaren Kosten- und Effizienzstrategie sowie von Wachstumsschüben in den Segmenten Recycling und Biogas. DZ-Bank-Analyst Werner Eisenmann sieht die US-Amerikaner als "eine defensive langfristige Kosten-Wachstums-Story mit hohen EBITDA-Margen und Wettbewerbsvorteilen durch die …Den vollständigen Artikel lesen
