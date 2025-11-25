Im Fokus stehen 2026 sowohl offensive als auch defensive Anlagestrategien - von maschinengesteuerten Aktienfonds mit langem Track Record bis zu defensiven Schweizer Modellen mit Rohstoffen, Cash und Anleihen. Im Frankfurter Kreis diskutieren Expert:innen gemeinsam mit Chefredakteurin Isabelle Hägewald von Mein Geld Medien, welche USPs diese Ansätze auszeichnen und für welche Anlegerprofile sie geeignet sind. Anlagestrategien Finanzmarkt2026 InvestmentStrategie Geldanlage USP FrankfurterKreis MeinGeldMedien Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Sachversicherung? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/ https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/

