Die rasante Entwicklung der KI-Märkte wirft Fragen nach Bewertung, Trendcharakter und langfristigem Wachstum auf. Im Frankfurter Kreis diskutieren Expert:innen gemeinsam mit Chefredakteurin Isabelle Hägewald von Mein Geld Medien, warum Einzelinvestments wenig sinnvoll sind, welche Fondsstrategien sich eignen und weshalb KI trotz aller Unsicherheiten ein langfristiger Treiber bleiben dürfte.
