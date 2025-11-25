Die rasante Entwicklung der KI-Märkte wirft Fragen nach Bewertung, Trendcharakter und langfristigem Wachstum auf. Im Frankfurter Kreis diskutieren Expert:innen gemeinsam mit Chefredakteurin Isabelle Hägewald von Mein Geld Medien, warum Einzelinvestments wenig sinnvoll sind, welche Fondsstrategien sich eignen und weshalb KI trotz aller Unsicherheiten ein langfristiger Treiber bleiben dürfte. KünstlicheIntelligenz Technologie Innovationen Finanzmarkt Investieren FrankfurterKreis MeinGeldMedien Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Sachversicherung? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/ https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/

