Hamburg (ots) -Am 1. Dezember 2025 feiert Regisseur Woody Allen seinen 90. Geburtstag. OneGate Media nimmt diesen Anlass zum Startpunkt für ein umfassendes Veröffentlichungsprogramm: Ab Frühjahr 2026 bringt der Home-Entertainment-Bereich eine kuratierte Auswahl an Blu-ray- und DVD-Titeln auf den deutschen Markt, darunter zum Teil bisher in Deutschland unveröffentlichte Titel.Bereits ab Februar - zeitlich passend zur traditionell starken Home-Entertainment-Phase rund um den Valentinstag - erscheinen erste Titel neu aufgelegt auf DVD und Blu-ray. Dazu zählen Box-Sets, Videopremieren und Editionen, die in enger Abstimmung mit dem Regisseur freigegeben wurden.Zu den Highlights gehören:- "Hollywood Ending" als Deutschlandpremiere - der bislang hierzulande unveröffentlichte Film erscheint erstmals offiziell im deutschen Markt.- Ein Blu-ray-Double-Feature mit den beliebten RomCom-Klassikern Geliebte Aphrodite und Alle sagen: I Love You.- Ein 70er-Jahre-Triple-Feature mit den prägenden Klassikern Der Stadtneurotiker, Manhattan und Der Schläfer.- Zahlreiche Stand-Alone-Premieren, darunter Bullets over Broadway und weitere Titel aus dem umfangreichen Gesamtwerk.Mit dem Filmpaket macht OneGate Media eine Reihe bedeutender Werke des Regisseurs wieder zugänglich und erweitert zugleich sein hochwertiges Home-Entertainment-Portfolio um eine kuratierte Edition für den deutschen Markt.Das Blu-ray-Double-Feature Geliebte Aphrodite und Alle sagen: I Love You ist ab sofort vorbestellbar: https://amzn.eu/d/7js5DZuÜber OneGate Media:OneGate Media ist ein führendes deutsches Vertriebs- und Lizenzhandelsunternehmen für Film- und Fernsehproduktionen. Vor über 60 Jahren als Tochterunternehmen des NDR gegründet, gehört die OneGate Media zur Studio Hamburg Gruppe, einem der führenden Produktionshäuser in Deutschland und ist eine Vertriebstochter des NDR / ARD. OneGate Media vereint sechs Vertriebe unter einem Dach, unter anderem Home Entertainment, International Sales und Digital Distribution.Pressekontakt:presse@onegate.de | 089 3303548-75Original-Content von: OneGate Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165389/6166153