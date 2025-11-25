DJ INDEXÄNDERUNG/Sandisk kommen für Interpublic in S&P-500-Index
Von Kelly Cloonan
DOW JONES--Die Aktie des Speicherchipherstellers Sandisk wird in den S&P-500-Index aufgenommen, nur wenige Monate nach der Ausgliederung aus Western Digital in ein unabhängiges Unternehmen. Der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices teilte mit, dass Sandisk den Platz von Interpublic Group of Companies mit Wirkung zum Handelsbeginn am 28. November in dem viel beachteten Index einnehmen wird.
