DOW JONES--Die Aktie des Speicherchipherstellers Sandisk wird in den S&P-500-Index aufgenommen, nur wenige Monate nach der Ausgliederung aus Western Digital in ein unabhängiges Unternehmen. Der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices teilte mit, dass Sandisk den Platz von Interpublic Group of Companies mit Wirkung zum Handelsbeginn am 28. November in dem viel beachteten Index einnehmen wird.

