© Foto: DALL*E

Bitcoin stabilisiert sich nur mühsam - und ein historisch bearishes Signal lässt nichts Gutes ahnen. In der Vergangenheit führten ähnliche Muster zu Einbrüchen von bis zu 60 Prozent - die Nervosität steigt.Bitcoin hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Rückschlag erlebt - und dieser Kursrutsch löst nun ein Warnsignal aus, das in der Vergangenheit oft größere Abstürze angekündigt hat. Michael Purves, CEO von Tallbacken Capital Advisors, sieht ein sogenanntes MACD-Verkaufssignal heraufziehen. Kurz gesagt zeigt dieser Indikator an, ob ein Trend ins Rutschen kommt. Immer wenn dieses Signal in der Vergangenheit auf Monatsbasis aufgetreten ist, folgte in vier von fünf Fällen ein weiterer …