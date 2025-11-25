Der Technologie-Konzern wächst vor allem in seinem Cloud-Geschäft weiter stark und nimmt Milliarden für den Ausbau von Infrastruktur in die Hand. Die Gewinne der Chinesen brechen jedoch massiv ein. Investoren zeigen sich dennoch zufrieden, die Anteilsscheine rücken vor. Das chinesische Technologie-Schwergewicht verbuchte im zweiten Viertel seines Geschäftsjahres weitere Zuwächse. In den drei Monaten bis Ende September setzte der Konzern umgerechnet 34,8 Milliarden US-Dollar um. Der Zuwachs von 4,8 ...

