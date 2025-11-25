Bridgepoint wird Mehrheitsgesellschafter von ht.digital, einem in London ansässigen Spezialisten für Audit-, Buchhaltungs-, Versicherungs-, Betriebs- und Technologielösungen für das Digital-Asset-Ökosystem.

In den letzten zwei Jahren hat ht.digital ein organisches Umsatzwachstum von rund 100 erzielt und sich in einem schnell wachsenden Markt etabliert.

Die Partnerschaft wird die internationale Expansion von ht.digital beschleunigen und die kontinuierlichen Investitionen in Technologie, Talente und Marke weiter vorantreiben.

Bridgepoint, einer der weltweit führenden Investoren im mittleren Marktsegment, gab heute seine Absicht bekannt, eine Mehrheitsbeteiligung an ht.digital zu erwerben, einem führenden Anbieter von Lösungen für die Sicherung digitaler Vermögenswerte und Technologien mit Sitz in London. Die Investition wird von Bridgepoint Development Capital V ausgeführt dem Fonds von Bridgepoint für das untere mittlere Marktsegment, der sich auf schnell wachsende Unternehmen in ganz Europa konzentriert.

Digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Stablecoins und tokenisierte Finanzinstrumente, die auf der Blockchain-Technologie basieren, gewinnen im globalen Finanzsystem immer mehr an Bedeutung. Mit fortschreitender Verbreitung steigt aufgrund regulatorischer Vorgaben die Nachfrage nach unabhängigen, institutionellen Assurance-Dienstleistungen, die die Transparenz stärken und Anleger schützen.

ht.digital ist die führende Transparenzschicht für digitale Vermögenswerte. Mit einem Dienstleistungsportfolio von Proof-of-Reserves-Prüfungen und Attestierungen bis hin zu Finanzprüfungen, Corporate Finance oder operativen Dienstleistungen hat das Unternehmen eine globale Präsenz aufgebaut und betreut heute mehr als 700 Kunden weltweit. Die Kombination aus Blockchain-Expertise, Buchhaltungskenntnissen und operativer Expertise mit proprietären Tools für die On-Chain-Verifizierung, Abstimmung und Berichtserstattung trägt dazu bei, dass digitale Vermögenswerte vermehrt von institutionellen Anlegern nachgefragt werden.

Seit der Ausgliederung aus Harris Trotter LLP 2023 hat sich das Unternehmen als Marktführer in diesem aufstrebenden Segment behauptet und in den vergangenen zwei Jahren eine organische Umsatzwachstumsrate von nahezu 100 erzielt gestützt auf Erfolge an den Börsen, auf Blockchain-Plattformen und bei institutionellen Kunden. ht.digital ist in einem umfangreichen Markt tätig, für den ein rasantes Wachstum prognostiziert wird, und hervorragend aufgestellt, um von der steigenden Akzeptanz bei institutionellen Anlegern und der regulatorischen Nachfrage nach unabhängiger Sicherheit zu profitieren.

Die Investition von Bridgepoint wird ht.digital bei seiner weiteren internationalen Skalierung und der Professionalisierung seiner Plattform unterstützen, die auf der jüngsten Expansion in Europa aufbaut. Die Partnerschaft wird weitere Investitionen in die Produkt- und Dateninnovation des Unternehmens erleichtern und die Einstellung von Experten ermöglichen, die das bereits hochkarätige Team zusätzlich verstärken werden.

Matt Legg, Partner bei Bridgepoint, kommentiert: "ht.digital ist an der Schnittstelle zweier starker, langfristiger Trends positioniert: der institutionellen Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und der steigenden regulatorischen Anforderungen an unabhängige Audits und Prüfungen. Nick und sein Team haben ein außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut, das strenge Buchführung, Fachkompetenz im Bereich Kryptowährungen und moderne Automatisierung kombiniert, um in einem aufstrebenden Markt zuverlässige Assurance-Dienstleistungen bereitzustellen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, um das gesamte Potenzial von ht.digital als weltweiter Marktführer in diesem Bereich zu erschließen."

Nick Newman, Gründer und CEO von ht.digital, fügt an: "Der heutige Tag ist ein Meilenstein für ht.digital. Ich bin außerordentlich stolz auf das, was unser Team aufgebaut hat, und empfinde große Dankbarkeit gegenüber unseren Kunden, meinen Partnern und Harris Trotter für ihre Unterstützung auf diesem Weg. Bridgepoint versteht unser Geschäft und verfügt über fundierte Kenntnisse in der Skalierung von Dienstleistungs- und Technologieunternehmen. Das Unternehmen ist der ideale Partner für die Wachstumsambitionen von ht.digital, während wir in unsere Plattform investieren und international expandieren."

Bridgepoint wurde beraten von Bain (kommerziell), Cleary Gottlieb (Legal), EY (Financial and Tax), Areta (M&A) und Achilles (ESG).

ht.digital wurde beraten von Arrowpoint Advisory (Corporate Finance), Roland Berger (Commercial) und Dentons (Legal).

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Über Bridgepoint

Die Bridgepoint Group gehört zu den weltweit führenden Investoren im mittleren Marktsegment und ist spezialisiert auf Private Equity, Infrastruktur und Private Credit.

Mit einem verwalteten Vermögen von 87 Milliarden US-Dollar und einer starken regionalen Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien verbinden wir globale Reichweite mit lokalen Marktkenntnissen und Branchenexpertise und erzielen so in allen Konjunkturzyklen konstant hohe Renditen.

Über ht.digital

ht.digital ist ein in London ansässiger Spezialist für Transparenz im Bereich digitale Vermögenswerte, der Dienstleistungen auf den Gebieten Wirtschaftsprüfung, Qualitätssicherung, Buchhaltung, Betriebsabläufe und Technologie erbringt. Gegründet wurde das Unternehmen 2023 durch die Ausgliederung des Geschäftsbereichs digitale Vermögenswerte von Harris Trotter LLP. Das Unternehmen betreut weltweit mehr als 700 Kunden, darunter Blockchain-Protokolle, Infrastrukturanbieter, Börsen, Verwahrstellen sowie traditionelle Finanzinstitute. ht.digital verbindet eine fundierte Accounting- und Krypto-Expertise mit proprietären Automatisierungslösungen für Echtzeitverifizierung, -abstimmung und -Reporting direkt auf der Chain einschließlich Proof-of-Reserves-Prüfungen und Attestierungen. Die Firma ist beim ICAEW registriert und liefert grenzüberschreitende Dienstleistungen in Großbritannien, der EU, dem Nahen Osten, der APAC-Region sowie Nord- und Südamerika.

