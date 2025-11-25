Bitcoin ist angeschlagen - aber weit entfernt vom K.-o. Seit dem Bruch der wichtigen Unterstützungszone bei 92.000 bis 93.000 Dollar hat sich der Kurs zwar etwas gefangen, doch die Nervosität im Markt bleibt hoch. "Wir sind in einer Phase maximaler Verunsicherung", sagt Oliver Michel, Vorstand der tokentus investment AG. "Es bilden sich zwei ganz klare Lager: Die einen erwarten den Bärenmarkt - die anderen sehen nur eine technische Bereinigung im laufenden Bullenmarkt."Makroökonomisch ist das Umfeld ...

