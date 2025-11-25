Lange galt der Mars als früh erstarrte Wüste. Doch neue Analysen aus dem Gale-Krater zeichnen ein Bild, das die zeitlichen Parameter für die Suche nach vergangenem Leben deutlich verschieben könnte. Dass auf dem Mars einst Wasser floss, gilt in der Wissenschaft als gesichert. Die vorherrschende Lehrmeinung geht jedoch davon aus, dass die Oberfläche des roten Planeten vor etwa 3,7 bis 4,2 Milliarden Jahren austrocknete, als die Atmosphäre durch Sonnenwinde ...

