Frankfurt (www.fondscheck.de) - Deutliche Kursrückgänge bei Rüstungsaktien, Krypto-Crash, hohe Ausschläge bei Tech-Werten wegen der KI-Sorgen - an den Märkten ist viel los, so die Deutsche Börse AG."Bei uns sind Rüstungs-ETFs und Krypto-ETNs die großen Themen", berichte Ivo Orlemann von der ICF Bank. "Den Krypto-Ausverkauf haben wir zu spüren bekommen", melde auch Michael Norizin von Lang & Schwarz. "Und am gestrigen Montag wurden Rüstungs-ETFs nur verkauft." ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.