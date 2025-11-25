Wien (www.fondscheck.de) - Lumyna Investments, eine Tochtergesellschaft von Generali Investments, hat den Publikumsfonds Lumyna - Bridgewater Absolute Return Fixed Income aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Verantwortlich für das Management sei das US-Investmenthaus Bridgewater Associates. Bei dem Fonds handele es sich um eine "liquide, aktiv verwaltete Strategie, die darauf ausgelegt sei, ein unkorreliertes Alpha auf den globalen Renten- und Devisenmärkten zu erzielen", teile Lumyna mit. ...

