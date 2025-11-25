Lars Bialkowski (53) ist seit dem 1. Juni 2025 Country Manager von BYD Deutschland. Nun betraut ihn sein Arbeitgeber zusätzlich mit der Position des Regional Director für die Märkte Belgien, Niederlande und Luxemburg, sodass Bialkowski jetzt zusätzlich zu Deutschland die Benelux-Staaten verantwortet. BYD gibt an, mit dieser Entscheidung eine enge, einheitliche Marktstrategie in der Region voranzutreiben. "Durch die Bündelung der Zuständigkeiten unter ...

