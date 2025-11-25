Bochum (ots) -Die GLS Bank ist zum 16. Mal in Folge die "Bank des Jahres". Die Kund*innen bescheinigten der Bank das beste Gesamtergebnis. Außerdem Bestnoten in den Kategorien Image und Sicherheit sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung.Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat im Auftrag des Nachrichtensenders ntv insgesamt knapp 15.000 Kund*innen befragt und 25 Banken miteinander verglichen. Die Befragten beurteilten im Zeitraum von Juni bis Oktober 2025 unter anderem Transparenz, Beratungsqualität, Konditionen und Image ihrer Bank.Dabei wurden die Institute in unterschiedliche Segmente eingeteilt. Die GLS Bank zählt zu den "Spezialbanken" und erreicht dort den Spitzenplatz. Gleichzeitig schneidet sie im Gesamtergebnis aller verglichenen Banken am besten ab.Eine besondere Kennzahl der Befragung ist der "Net Promoter Score". Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der die Befragten ein Institut weiterempfehlen würden. Die GLS Bank erreicht mit 91,3 den Spitzenwert. Außerdem sind Kundinnen und Kunden von nachhaltigen Finanzinstituten überdurchschnittlich zufrieden mit ihrer Bank, laut den Ergebnissen der Analyse."Ich freue mich über das Ergebnis und möchte allen Kolleginnen und Kollegen für ihre tägliche Arbeit danken. Sie bildet die Basis dieser schönen Kundenresonanz. Gleichzeitig zeigt die Befragung: Auch im Jahr 2025 gelten Nachhaltigkeit und Fairness als klare Wettbewerbsfaktoren.", sagt Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu.Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannGalika IvanovNora SchareikaM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/6166209