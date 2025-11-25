Nach Jahren verhaltener Dynamik setzt die Bundesregierung auf eine klare Wachstumsagenda. Für Christoph Ohme, Leiter Deutsche Aktien bei ODDO BHF Asset Management, ist wichtig, dass in Deutschland wieder mehr Dynamik entsteht "Der Bürokratieabbaümuss tatsächlich vorangetrieben, Genehmigungsprozesse beschleunigt und Überregulierung reduziert werden. Industrie und Wirtschaft müssen dabei unterstützt werden, international wieder wettbewerbsfähiger züwerden." Erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld