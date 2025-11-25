2026 verändern Nachhaltigkeit, Regulierung und geopolitische Entwicklungen die Attraktivität vieler Anlageklassen. Einige Sektoren gewinnen an Stärke, andere gelten als überbewertet oder risikoreich. Anleger:innen fragen sich: Wo liegen Chancen, wo droht Gefahr? Im Frankfurter Kreis analysieren Expert:innen gemeinsam mit Mein Geld-Chefredakteurin, welche Branchen 2026 überzeugen und welche Risiken besonders relevant sind. ESG NachhaltigeGeldanlage Fonds Finanzmarkt Trust RegulierungFrankfurterKreis MeinGeldMedien Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Sachversicherung? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/ https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.