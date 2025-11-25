Leipzig (ots) -Die Stimmung war energiegeladen, die Beteiligung groß und die ersten Schritte auf dem Eis sind gemacht: Bei der Redaktionskonferenz in der Schierker Feuerstein-Arena kamen am Montagabend zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen, Initiativen und der Gemeinde zusammen, um gemeinsam mit dem MDR die letzten Weichen für den großen MDR-Tag am 5. Dezember zu stellen.Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Schierke selbst zum Star wird - mit seinen Geschichten, Gesichtern und winterlichen Traditionen. Klar ist schon jetzt: Die Region zeigt beeindruckendes Engagement, um die das Programm rund um "Hol dir deine Show!" zu einem besonderen Erlebnis zu machen.Seit Wochen wird das Eis vorbereitet, um die Schierker Feuerstein-Arena am 5. Dezember in eine glitzernde Winterkulisse zu verwandeln - mit viel Musik und Emotionen. Sogar die Schierker Eishockeymannschaft verzichtet auf Trainingszeiten und schafft dadurch perfekte Bedingungen für die Show. Bis zu 4.000 Gäste können das Spektakel in der Arena verfolgen. Auf der Redaktionskonferenz wurden die letzten Fragen geklärt: Wann ist der Einlass. Wo kommt man aufs Eis und wer hat wann seinen großen Auftritt.Am 5. Dezember beginnt der MDR-Tag bereits am Nachmittag:16.00 Uhr: "MDR um 4 - Der starke Osten" live aus der Feuerstein-Arena - u. a. mit Moderator Peter Imhof und Sternekoch Robin Pietsch. Reporterinnen und Reporter waren im Ort unterwegs und zeigen in kleinen Filmen, was Schierke so besonders macht.20.15 Uhr: Die große Live-Show HDDS! Der MDR sucht dann auch eine Eisprinzessin, die während der Abendshow anmutige Runden auf dem Eis dreht und die glitzernde Winterkulisse der Arena komplettiert. Durch den Abend führen Julia Krüger und Peter Imhof.Mit dabei sind unter anderem:- Ramon Roselly- Anna-Carina Woitschack- Stereoact- die Schierker Jagdhornbläser u.a.Inmitten von Schlittschuhläuferinnen und -läufern entsteht eine stimmungsvolle Winterparty mit Musik, Emotionen und vielen Überraschungen. Unter: mdr.de/holdirdeineshow kann man sich ein Gratis-Ticket sichern.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6166217