Dow Jones News
25.11.2025 16:09 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. November (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. November (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  2,50% 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November 
*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 
     im Volumen von 3 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  +2,9% gg Vm 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 225.000 
     zuvor:  220.000 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November 
     PROGNOSE: 45,5 
     zuvor:  43,8 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung 
     des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
***   - US/IWF, Abschlussbericht zu Deutschland nach Artikel-4-Konsultationen 
***   - DE/Siemens Healthineers AG, Geschäftsbericht 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 09:34 ET (14:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
