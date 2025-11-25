Der Zinswettstreit der Banken um Neukunden war im November voll entbrannt: Platzhirsche wie DKB, ING und nicht zuletzt die VW Bank warben mit attraktiven Konditionen um neue Fest- und Tagesgelder. Etablierte Marktführer wie Consors halten weiterhin mit wettbewerbsfähigen Angeboten dagegen und sogar Bestandskunden wurden von der ein oder anderen Bank überraschenderweise an den steigenden Zinsen beteiligt. Doch jetzt leuchten die ersten Alarmsignale ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.