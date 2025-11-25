DJ MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich nach Daten - Chipaktien im Fokus

DOW JONES--Nach dem kräftigen Schluck aus der Pulle am Vortag sind die Hoffnungen der Wall Street nun offenbar weitgehend eingepreist. Am Dienstag steigt der Dow-Jones-Index im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 46.743 Punkte, der S&P-500 stagniert und der Nasdaq-Composite verliert 0,4 Prozent. Für Zurückhaltung sorgt, dass vor und während des Handels neue Konjunkturdaten veröffentlicht wurden bzw. werden, nachdem wegen des Regierungsstillstandes wochenlang kaum Daten zur Verfügung gestanden haben, die Hinweise auf die Lage von Konjunktur und Inflation hätten geben können.

Die US-Notenbank ist aber auf Daten angewiesen, um nicht im Blindflug zu agieren. Aktuell ist die Frage, ob oder ob nicht am 10. Dezember die Notenbank die Zinsen erneut senken wird, das alles beherrschende Thema. Zuletzt stieg die Erwartung einer Zinssenkung wieder stark auf aktuell rund 85 Prozent, nachdem sich einige US-Notenbanker für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten. "Zum großen Teil waren (die Aufschläge) auf die wachsende Erwartung einer weiteren Zinssenkung der Fed in zwei Wochen zurückzuführen", blickt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank zurück.

Berichtet wurden nun Einzelhandelsumsätze für September, die knapp unter der Erwartung blieben. Zugleich wurden Erzeugerpreise berichtet, ebenfalls für September, deren Jahreskernrate einen Tick unter der Prognose lag. Zudem hat die Privatwirtschaft laut ADP-Daten in den vier Wochen zum 8. November wöchentlich 13.500 Stellen abgebaut. Die Daten stehen einer Zinssenkung nicht im Weg, sie sind aber auch wenig aktuell. Während des Handels werden noch der Index des Verbrauchervertrauens im November und die Lagerbestände gemeldet - letztere allerdings für August.

Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite parallel zur Zinsspekulation weiter, aktuell um knapp 2 Basispunkte auf 4,02 Prozent. Der Dollar wertet nach den Konjunkturdaten weiter ab, der Euro zieht auf Tageshoch an - der Dollar-Index büßt 0,2 Prozent ein. Beim Gold tut sich wenig, die Ölpreise geben um rund 2 Prozent nach - belastet von Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine und ein Ende russischer Sanktionen.

Am Aktienmarkt stehen Alphabet und Meta Platforms im Blick. Laut "The Information" sind die beiden Unternehmen in Gesprächen über Käufe von Googles KI-Chips durch Meta in Milliardenhöhe. Hintergrund sollen Googles verstärkte Bemühungen sein, direkt mit Nvidia zu konkurrieren. Ein Deal würde Nvidia einen wichtigen Kunden entziehen und die dominante Stellung des Chipherstellers in Frage stellen. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet legt um 1,4 Prozent zu - ebenso Meta. Die Kurse der Chiphersteller Nvidia, AMD und Qualcomm geben durchweg nach - AMD mit über 7 Prozent am stärksten.

Broadcom gewinnen 0,9 Prozent. Das Unternehmen hat bei der Entwicklung der "Tensor Processing Units" von Google mitgewirkt. Diese gelten als nicht so flexibel wie die Grafikprozessoren von Nvidia, sind aber billiger in der Entwicklung und verbrauchen weniger Energie, wenn sie mit voller Kapazität laufen.

Agilent Technologies werden 1,6 Prozent höher gehandelt. Der Laborausrüster und -dienstleister verzeichnete ein unerwartet gutes Quartalsergebnis. Zoom Communications hat mit seinen Quartalsergebnissen die Schätzungen ebenso wie die Jahresprognosen übertroffen. Das Papier des Videokonferenzenanbieters zieht um 8,5 Prozent an.

Keysight Technologies schnellen um 10,7 Prozent nach oben. Der Hersteller elektronischer Geräte hat einen unerwartet hohen Gewinn und Umsatz gemeldet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 46.743,37 +0,6% 295,10 +9,2% S&P-500 6.706,03 +0,0% 0,91 +14,0% NASDAQ Comp 22.769,73 -0,4% -102,28 +18,4% NASDAQ 100 24.744,38 -0,5% -129,47 +18,4% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:09 % YTD EUR/USD 1,1563 +0,3% 1,1526 1,1515 +11,3% EUR/JPY 180,62 -0,1% 180,79 180,71 +11,0% EUR/CHF 0,9344 +0,3% 0,9319 0,9314 -0,7% EUR/GBP 0,8775 -0,2% 0,8792 0,8797 +6,2% USD/JPY 156,21 -0,4% 156,85 156,94 -0,2% GBP/USD 1,3177 +0,5% 1,3111 1,3090 +4,7% USD/CNY 7,0683 -0,2% 7,0818 7,0831 -1,8% USD/CNH 7,0817 -0,4% 7,1068 7,1078 -3,1% AUS/USD 0,6448 -0,3% 0,6466 0,6453 +4,4% Bitcoin/USD 86.907,90 -2,0% 88.676,60 86.992,80 -9,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,44 58,59 -2,0% -1,15 -17,7% Brent/ICE 62,20 63,37 -1,8% -1,17 -15,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.122,69 4.136,90 -0,3% -14,21 +57,6% Silber 51,15 51,36 -0,4% -0,21 +77,9% Platin 1.338,78 1.340,03 -0,1% -1,25 +53,7% Kupfer 5,06 4,97 +1,9% 0,09 +23,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

