Ab dem 01.01.2026 wird Tamara Pagel Chief Business Officer Broker und verantwortet damit künftig das Maklergeschäft im Vorstand der Generali Deutschland AG. Die Vorstandsmandate von Dr. Melanie Kramp-Gerstner, Marcela StÅedová sowie Edoardo Malpaga wurden verlängert. Die Generali Deutschland AG schafft ein neues Vorstandsressort für das Maklergeschäft. Als Chief Business Officer Broker (CBOB) wird Tamara Pagel ab dem 01.01.2026 diese Position besetzen. Gleichzeitig bleibt die 40-Jährige in dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact