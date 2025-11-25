Hamburg (ots) -Der NDR realisiert gemeinsam mit dem SWR eine dreiteilige Dokuserie über den als "Eiskeller"-Mord deutschlandweit vielbeachteten Kriminalfall, der heute in einem zweiten Prozess mit einem überraschend schnellen Freispruch für den Angeklagten endete.Die dreiteilige ARD Crime Time-Serie, die im Januar in der ARD-Mediathek veröffentlicht wird, zeichnet mit exklusiven Interviews und einer aufwändigen journalistischen Recherche diesen Fall nach, der zwei junge Leben für immer veränderte: Die Studentin Hanna W. (23) wird im Oktober 2022 nach einem Besuch in der Diskothek "Eiskeller" tot in einem Wildbach gefunden - Sebastian T. (21) war in jener Nacht in der Gegend joggen und kommt ins Gefängnis, weil er sie ermordet haben soll. In einem ersten Indizienprozess wird er schuldig gesprochen - über zwei Jahre verbringt er in Haft. Zwei Familien gefangen in einem Albtraum. Die eine Familie hat ihre Tochter verloren, die andere erlebt, wie ihr Sohn in der öffentlichen Meinung und vor Gericht zum Täter erklärt wird.Der Bundesgerichtshof hob das erste Urteil wegen eines Verfahrensfehlers auf, sodass der Fall seit Ende September 2025 neu aufgerollt wurde. Dieser zweite Prozess hat nun ein unerwartet schnelles Ende gefunden: Sebastian T. wurde freigesprochen.Die Dokuserie "Tod nach der Disko - Der Eiskeller-Fall (AT)" wirft entscheidende Fragen auf: Warum waren sich die Ermittler, die Staatsanwaltschaft und die Richterin im ersten Prozess so sicher, dass es kein Unfall gewesen sein könnte und die alkoholisierte Studentin nicht betrunken in den reißenden Bach fiel? Wie schnell kann man in Deutschland ins Gefängnis kommen, ohne eindeutige Beweise? Aus Verdachtsmomenten wurden Urteile - mit Folgen, die eine ganz normale Nachbarschaft und eine ganze Gemeinde auseinanderreißen. Die aufwändig erzählte Serie für ein junges Publikum berührt auch eine weitverbreitete Urangst: Was ist, wenn das eigene Kind, die Schwester oder der Bruder nach einer Feier in der Nacht nicht mehr nach Hause kommt?Über zwei Jahre hat die Filmemacherin Meike Pommer zum Fall recherchiert. Ihr gelingt es, diesen True Crime-Fall sensibel in all seinen Facetten nachzuzeichnen.Produziert wird die 90-minütige Serie von Spiegel TV. Die Redaktion haben Stefanie Gromes & Norbert Lorentzen (NDR) und Wolfgang Klauser (SWR). Sie wird am 28. Januar 2026 in der ARD Mediathek veröffentlicht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6166248