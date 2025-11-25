Anzeige
PR Newswire
25.11.2025 16:30 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 25

[25.11.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

25.11.25

IE000LZC9NM0

8,742,465.00

USD

0

70,317,214.29

8.0432

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

25.11.25

IE000DOZYQJ7

3,331,253.00

EUR

0

19,402,598.46

5.8244

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

25.11.25

IE000GETKIK8

34,336.00

GBP

0

369,100.17

10.7497

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

25.11.25

IE000XIITCN5

616,779.00

GBP

0

5,063,830.53

8.2101


