Alibaba: Der KI-Hype um Qwen trifft auf eine charttechnische Blockade!

Wann folgt der nachhaltige Ausbruch über die 162 USD-Marke?

Rückblick

Die Alibaba-Aktie korrigierte nach einem starken Aufwärtstrend bis unter den EMA 50. Die Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte in Form eines starken Impulses am heutigen Tag wurde wieder abverkauft.

Alibaba-Aktie: Chart vom 25.11.2025, Kürzel: BABA, Kurs: 159.09 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einem nachhaltigen Ausbruch über den Widerstand bei rund 162 USD könnte die Fortsetzung des Aufwärtstrends wieder aufgenommen werden.

Mögliches bärisches Szenario

Weiterer Verkaufsdruck könnte aufkommt, wenn die Kurse unter die Kerze vom 25. November fallen und die 155 USD-Marke fällt.

Meinung

Alibaba positioniert sich mit seiner kostenlosen KI-App Qwen (10 Mio. Downloads in einer Woche) als ernstzunehmender globaler KI-Player. Der Erfolg der tief in das Ökosystem integrierten App zeigt, dass der Konzern über den E-Commerce hinaus neue Wachstumsmärkte im Technologiebereich erschließt. Nach dem starken Intraday-Pullback sollte auf eine Bestätigung des Ausbruchs nach oben gewartet werden, was auf eine baldige Wiederaufnahme des Haupttrends hindeuten könnte.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 359.13 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.13 Mrd. USD

Quellennachweis: https://traderzeitung.de/boerse/hot-news/alibabas-ki-offensive-greift-qwen-startet-durch-und-erreicht-10-mio-do-154846.html

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2025

