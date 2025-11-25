Die Magnificent Seven haben ihre Zahlen vorgelegt und bremsen trotz starker Tech-Dynamik deutlich ab. Meta reißt das Gruppenwachstum nach unten, während andere Giganten überraschen. Wer jetzt wirklich den Markt bewegt. Die sieben größten Technologiekonzerne der Wall Street haben ihre Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse durch Nvidia am 19. November liegen nun alle Daten der sogenannten Magnificent Seven vor. FactSet vergleicht die ...

